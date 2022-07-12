تعرف على العلاقة بين مرض السكرى والصحة العقلية

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تؤدي مشكلات الصحة العقلية غير المعالجة إلى تفاقم مرض السكري، ويمكن أن تؤدي مشاكل مرض السكري إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية، وإذا تحسن أحد المرضين، يميل الآخر إلى التحسن أيضًا، ومن امثلة هذا الامر نجد الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمرتين إلى ثلاث مرات من الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، و يتم تشخيص وعلاج 25٪ إلى 50٪ فقط من مرضى السكري المصابين بالاكتئاب. لكن العلاج - العلاج ، أو الطب ، أو كليهما - عادة ما يكون فعالًا للغاية، وبدون علاج، غالبًا ما يزداد الاكتئاب سوءًا وليس أفضل، وفقا لما نشره موقع WebMD.

وإذا كنت متوترًا ، فقد لا تعتني بنفسك جيدًا كالمعتاد، و يمكن أن تتأثر مستويات السكر في الدم أيضًا وهرمونات التوتر تجعل نسبة السكر في الدم ترتفع أو تنخفض بشكل غير متوقع ، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن المرض أو الإصابة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، و يمكن أن يؤدي التعرض للتوتر لفترة طويلة إلى مشاكل صحية أخرى أو يزيدها سوءًا.

والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بالقلق في مرحلة ما من حياتهم مقارنة بمن لا يعانون منه، و تعد إدارة حالة طويلة الأمد مثل مرض السكري مصدرًا رئيسيًا للقلق بالنسبة للبعض.

وقد تتسبب المشاعر المعروفة باسم ضائقة السكري ، في الانزلاق إلى عادات غير صحية ، والتوقف عن فحص نسبة السكر في الدم ، ويمكن أن تبدو ضائقة السكري مثل الاكتئاب أو القلق ، ولكن لا يمكن علاجها بشكل فعال بالأدوية

والاكتئاب مرض طبي يسبب الشعور بالحزن وغالبًا ما يؤدي إلى فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها، و يمكن أن يعيق مدى جودة أدائك في العمل والمنزل ، ومن هذه المهام رعاية مرض السكري والذى يؤدى اهمال علاجه الى زيادة مخاطر الإصابة بالمضاعفات مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب.