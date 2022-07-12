تدريب 7607 أفراد على أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،تقريراُ بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري"الغذاء للمستقبل"، والذى يتم تنفيذه فى بنى سويف ضمن 17محافظة تشمل(المنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الأقصر ،أسوان ،الإسماعيلية ،الدقهلية ،الغربية ،الشرقية ،المنوفية ،البحيرة ،الأسكندرية، القاهرة، الجيزة، والقليوبية)بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" USAID يزيد عن 36 مليون دولار.

يهدف إلى تشجيع وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية وزيادة الإنتاجية لصغار المزارعين ومصنعى الأغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية وتوسيع نطاق الوصول إلى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والأطفال فى المناطق الريفية .

وتبين من التقرير الذى عرضته نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالديوان العام ، الإشارة إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من المشروع على مستوى المحافظة ، والذين تم إشراكهم فى التدريبات والأنشطة الخاصة بالمشروع ، قد وصل إلى 7607فرداً بواقع ( 5574 رجلاً ، 2033 امرأة) منذ بداية المشروع فى أغسطس 2018 وحتى يوليو 2022،بما فى ذلك صغار المزارعين وأعضاء جمعيات المزارعين وخريجى الجامعات والنساء وعمال التعبئة والتغليف، فيما تم إجراء 940 تدريباً على الإنتاج الزراعى ومعاملات ما بعد الحصاد والتسويق وسلامة الغذاء والتغذية والنوع الاجتماعى ، بجانب توفير الدعم لجمعيات المزارعين من خلال ربطهم بمؤسسات مالية والتى تم من خلالها صرف 98 قرضاً للإنتاج الزراعى بقيمة 2 مليون و905 آلاف جنيه .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين المشروع وجمعيات المزارعين بالصعيد، تستهدف تحديد نوع المساعدة والدعم الفنى التى سيقدمها المشروع ،متضمنة مجالات التسويق والإنتاج والإصلاح المؤسسى والتدريب وبناء القدرات والتغذية لصغار المزارعين وأسرهم، بالإضافة إلى تسهيل توقيع عقود بين تجار ومصدرى حاصلات زراعية مع 3جمعيات لتسويق محاصيل البصل والريحان، علاوة على تدريب 318 من مزارعى البطاطس بدلاص والشناوية على اشتراطات السلامة الغذاء لضمان سلامة المنتج النهائي.

من جانبه أكد المحافظ على أهمية أنشطة المشروع ، لاسيما وأنه يتسق مع خطة المحافظة واستراتيجيتها التنموية المحلية ، التى يمثل قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية بها، والتى تستهدف تعظيم عوائده الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطى أعلى إنتاجية وجودة تنافسية، بالإضافة إلى تحقيق أفضل سلسلة للقيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي، واستثمار الميزات النسبية التى تتمتع بها المحافظة فى هذا القطاع الحيوى خاصة فى مجال زراعات النباتات الطبية والعطرية، فضلا عن الزراعات التقليدية، بالإضافة إلى المشروع القومى للزراعات المحمية بالصوبات الزراعية الذى يتم تنفيذه حاليا بالمحافظة.