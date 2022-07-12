اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:46 م
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تحرير 48 مخالفة تموينية للمخابز البلدية خلال حملات رقابية بالعدوة فى المنيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:12 م
تحرير 48 مخالفة تموينية للمخابز البلدية خلال حملات رقابية بالعدوة فى المنيا جانب من الحملات
المنيا – حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدة المحلية لمركز العدوة حررت 48 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأوزان والأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد خلف رئيس مركز العدوة، ان الحملة اسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية بنطاق المركز والقرى التابعة له، حيث تم تحرير 37 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 4 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة لعدم وجود ميزان، مخالفة للتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، مخالفتين عدم وجود لوحات الإعلان عن الأوزان والاسعار، 3 مخالفات لعدم وجود سجلات.


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