الوحدة المحلية لديرمواس بالمنيا تشن حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقري، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنين، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، والعمل على استمرار أعمال تجميل للميادين العامة لاستقبال المواطنين، بالتوازى مع إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالتى تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية الرخاء التابعة لمجلس قروى العزيمة بمركز سمالوط.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة نظافة وتجميل للشوارع الرئيسية والميادين العامة وتمهيد للطرق، لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، كما تم رفع تراكمات القمامة بقريتى منهرى والكرم، وتم نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى الغربي.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، من تنفيذ أعمال تجميل مدخل قرية شلقام التابعة للمركز، حيث تم زراعة أشجار الزينة وتمهيد الطريق ورفع تراكمات القمامة والاتربة، وذلك لإضفاء مظهر جمالى وحضاري، كما تم رفع تراكمات القمامة بنطاق قرى (أبطوجة – أبو العباس – بردونه).



حملة نظافة