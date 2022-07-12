بدء مراسم تشييع جثمان شينزو آبى بعد مراسم وداع بوذية تقليدية

وكالات

بدأت في معبد "زوجوجي" البوذي العتيق بوسط طوكيو، مراسم تشييع جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، وذلك بعد مراسم وداع تقليدية وفقا للطقوس البوذية، والتي تسمى "تسويا"، حضرها حوالي 2.5 ألف شخص من الدائرة المقربة من شينزو آبي.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، تتقدم أكي آبي، أرملة الفقيد شينزو آبي مراسم الحداد، وكما في اليوم السابق، لن تتمكن سوى دائرة محدودة من الحضور في مراسم الجنازة، فيما يقرأ راهب بوذي أو عميد المعبد السوترا ، ويسمي أيضًا المتوفى باسم بعد وفاته سيرافقه في عالم آخر.

ويطلق الأقارب والأصدقاء أيضا البخور ويمكنهم قراءة "رسائل" بصوت عالٍ للمتوفى، وتذكر اللحظات السعيدة التي قضوها معا والتعبير عن الشكر.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة، يضع المجتمعون الزهور في التابوت، وبعد ذلك يتم إغلاق التابوت مع جثة المتوفى، ويذهب الجثمان إلى محرقة الجثث. كقاعدة عامة، يذهب الأقارب والأصدقاء المقربون فقط إلى عملية الحرق. وبعد حرق الجثة، يتم وضع الرماد في جرة.