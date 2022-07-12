انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن انتظام العمل بموانئ الهيئة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وأكدت علي متابعة اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر العمل بالموانئ.
وشدد علي انتظام العمل بالموانئ وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.
وشهدت موانئ البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 45 طن بضائع عامة ومتنوعة و62 شاحنة و 18 سيارة ملاكي.
وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن، وبلغت حركة الصادرات تداول 5 أطنان بضائع متنوعة و3 سيارة ملاكي.كما بلغت حركة الواردات تداول 40 طنا و63 شاحنة و 15 ملاكى.
واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة آيلة بعدد 2 شاحنة بحمولة 40 طنا و15 سيارة ملاكي و61 شاحنة فارغة كما تم مغادرة العبارة آيلة بحمولة 5 أطنان وعدد 3 سيارة ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 186 راكبا بموانئها المختلفة.
انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الأضحى المباركالثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:31 م
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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن انتظام العمل بموانئ الهيئة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وأكدت علي متابعة اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر العمل بالموانئ.
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