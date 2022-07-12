انتشال جثة الشاب غريق شاطئ سيدى بشر فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بمشاركة غطاسي الخير، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه شاطئ سيدي بشر المميز، وتم نقل الجثة إلي مشرحة كوم الدكة لتسليم جثمانه إلي أسرته.





البداية عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء نزوله مياه البحر أثناء استحمامه، بشاطئ سيدي بشر المميز أمام البوابة 2، بدائرة قسم الشرطة.



انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الإنقاذ النهري وفرق إنقاذ الخير إلي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى عماد محمد عبد المقصود الخولى، 20 سنة، أثناء نزوله مياه البحر بصحبة أصدقائه، وجرفته المياه إلي الداخل ولم تظهر جثته حتى تم انتشاله، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



