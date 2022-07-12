الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يمنحان وسام "جورج كروس" لهيئة الرعاية الصحية

كتبت ريهام عبد الله

انضم الأمير تشارلز، ولى العهد البريطاني، إلى الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، لتكريم هيئة الرعاية الصحية البريطانية، ومنحوا ممثلين عن الهيئة وسام "جورج كروس"، وقال أمير ويلز في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"شكرا هيئة الرعاية الصحية،انضم أمير ويلز إلى جلالة الملكة لتقديم وسام جورج كروس، الذي يُمنح تقديراً لأعمال البطولة الأعظم، إلى دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة".



الأمير تشارلز عبر تويتر



الملكة اليزابيث والأمير تشارلز

وفى سياق آخر، أفاد تقريران إعلاميان بأن الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا وصف فى حديث خاص خطط الحكومة لترحيل طالبى لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفتا تايمز وديلى ميل، أن تشارلز سُمع وهو ينتقد السياسة، وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.

فيما أبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز "قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة.. قال إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع".

ولم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه "يظل محايدا من الناحية السياسية".

أتت تلك التصريحات بعد إعلان الحكومة البريطانية في أبريل نيسان إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.

ويذكر أنه من المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة.