اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:47 ص
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية الرئيس كارلوس فيلانوفا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.


الرئيس السيسي

جمهورية ساو تومي

عيد الاستقلال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة