الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية الرئيس كارلوس فيلانوفا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.