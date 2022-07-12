الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية الرئيس كارلوس فيلانوفا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلالالثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:47 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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