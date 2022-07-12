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التنمية المحلية: 6.5 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:00 ص
التنمية المحلية: 6.5 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية النقل العام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية اهتمام الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية، بتطوير منظومة النقل العام، حيث تم صرف 6,5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية شملت شراء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى وشراء عدد 7 اتوبيس كهربائى و 182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى.
 
كما تم تطوير ورفع كفاءة وعمرات لعدد 1500 أتوبيس وتعديل 377 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجارى شراء عدد (70) أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء. 
 
وفيما يتعلق بملف التطوير الحضرى، لفتت الوزارة إلى أنه فى مجال المخططات التفصيلية تم تنفيذ  2600 مخطط تفصيلي للمدن والقرى التى تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وتم صرف مبلغ  550 مليون جنيه لهذا الغرض .
فيما تم توقيع نقاط الحيز العمراني لـ  158 مدينة و17436 عزبة و كفر ونجع، وتم صرف مبلغ 500 مليون جنيه لهذا الغرض .
 
وأكدت الوزارة، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للاسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة تم تطوير عدد (133) سوق، فيما يجرى  تطوير عدد (105) سوق، وبلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية  (1753) سوق، تم تطوير منها عدد (109) سوق بالمدن، وجارى تطوير  (37) سوق بالمدن، كما يجرى تنفيذ  (196) سوق جديد بالقرى المدرجة  ضمن مبادرة حياة كريمة
 
 

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