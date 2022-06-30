اليوم السابع
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محافظة القاهرة تشغل 24 خط أتوبيس نقل عام خلال إجازة العيد لخدمة المناطق السياحية

الخميس، 30 يونيو 2022 10:26 ص
محافظة القاهرة تشغل 24 خط أتوبيس نقل عام خلال إجازة العيد لخدمة المناطق السياحية أتوبيسات النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
 
وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الأضحى المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.
 
وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد. 
 
وأكد محافظ القاهرة على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام ، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى . 
 
وأعلن اللواء رزق علي رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام أنه سيتم تشغيل 24 خط أتوبيس تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد ،بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرام ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنين فى العيد.
 
 وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقاً لتدفقات الركاب على هذه المناطق مشيرًا إلى انه تم تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة ، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى .
 
وأشار اللواء رزق علي إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات و تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.
 
كما تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة ( سيارات – دراجات بخارية).. وذلك لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل بمنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

القاهرة

النقل العام

العيد

عيد الاضحى



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