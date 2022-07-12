اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:40 م
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إيقاف أعمال لحالتى بناء بدون ترخيص بمدينة دشنا فى قنا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:40 ص
إيقاف أعمال لحالتى بناء بدون ترخيص بمدينة دشنا فى قنا ايقاف أعمال البناء
قنا صابر سعيد

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا برئاسة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، من إيقاف أعمال لحالتي بناء عشوائي وبدون ترخيص بشارع المحطة ومزلقان حلاوة بمدينة دشنا.

وأوضح أنور أنه جرى إيقاف أعمال صب سقف الدور الثالث العلوي، على مساحة 100 متر، أمام مدرسة دشنا الإعدادية بشارع المحطة وسط المدينة، وكذلك وقف أعمال شدة خشبية لسملات على أراضي زراعية بمساحة 80 متر بكوبري حلاوة شمالي المدينة، كما أنه جرى تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع  أنور، أن إيقاف تلك الأعمال جاءت خلال المرور اليومي والدوري على شوارع وميادين وقرى مركز دشنا تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بعدم السماح لأي حالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك البناء بدون ترخيص، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة الدولة والقانون .

 
 


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