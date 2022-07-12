إقبال كبير على حديقة بنت الشاطئ من المواطنين خلال عيد الأضحى بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شهدت حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط إقبال كبير من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تُعد الحديقة التى افتتحها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط مطلع يونيو الماضى ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة، متنفس لأهالي دمياط تتوسط المدينة وتطل على كورنيش النيل.

لذا نفذت المحافظة مخطط تطوير متكامل شمل إحلال سور الكورنيش و رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشه عبد الرحمن و سارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد وألعاب الأطفال و مقاعد وممشى على نهر النيل ومنطقة لمشاهدة غروب الشمس.



الكورنيش