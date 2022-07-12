اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير على حديقة بنت الشاطئ من المواطنين خلال عيد الأضحى بدمياط

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:00 م
إقبال كبير على حديقة بنت الشاطئ من المواطنين خلال عيد الأضحى بدمياط حديقة بنت الشاطئ
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط إقبال كبير من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تُعد الحديقة التى افتتحها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط مطلع يونيو الماضى ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة، متنفس لأهالي دمياط تتوسط المدينة وتطل على كورنيش النيل.

لذا نفذت المحافظة مخطط تطوير متكامل شمل إحلال سور الكورنيش و رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشه عبد الرحمن و سارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد وألعاب الأطفال و مقاعد وممشى على نهر النيل ومنطقة لمشاهدة غروب الشمس.

 

الكورنيش
الكورنيش

 

حديقة بنت الشاطىء
حديقة بنت الشاطىء

 


محافظه دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

كورنيش دمياط

عيد الاضحى

حديقة بنت الشاطئ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة