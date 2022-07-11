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زحام برأس البر بثالث أيام العيد.. وإقبال كبير من المواطنين على اللسان.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:55 م
زحام برأس البر بثالث أيام العيد.. وإقبال كبير من المواطنين على اللسان.. صور إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأعلن مجلس مدينة رأس البر، أن المدينة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليوم، فضلا عن استقبال العديد من رحلات اليوم الواحد القادمة من خارج المحافظة. 

 

واستعدت مدينة رأس البر لاستقبال زوارها بحزمة من الإجراءات كان أبرزها تكثيف الحملات المرورية بشوارع المدينة وكذلك حملات رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بشوارع رأس البر. 

 

وشهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر تكدسا كبيرا من قبل الزوار، إلى جانب ازدحام منطقة النيل والأسواق العمومية ومدينة الملاهى داخل المدينة والتى شهدت اقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

 

 
اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (1)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (1)

اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (2)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (2)

اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (3)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (3)

اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (4)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (4)

اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (5)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (5)

اقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (6)
إقبال كبير من المواطنين على منطقة اللسان (6)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (1)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (1)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (2)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (2)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (3)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (3)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (4)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (4)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (5)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (5)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (6)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (6)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (7)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (7)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (8)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (8)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (9)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (9)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (10)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (10)

رأس البر كامل العدد في ثالث ايام عيد الأضحي (11)
رأس البر كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحي (11)

 


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