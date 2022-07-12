إعدام أكثر من طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت مخالفة بالشرقية فى العيد

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت مخالفة في العيد، ذلك في إطار بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

شنت إدارة مراقبة الأغذية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالعاشر من رمضان، وبلبيس، والقرين، والإبراهيمية، وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 5 منشأة ببلبيس، ومنشأة بكفر صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و51 كجم لحوم طازجة ومجمدة وهوالك دجاج ومخللات وجبن وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 70 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 41 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بهذه المدن والمراكز.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.