اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:42 م
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إصابة 12 شخصًا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:30 م
إصابة 12 شخصًا فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 12 شخصًا بقرية تتا بمركز منوف في محافظة المنوفية في رابع أيام العيد عقب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تتا.

بالانتقال تبين إصابة 12 شخصا بجروح في الرأس والوجه إثر مشاجرة بينهم بالشوم والعصا، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


مشاجرة

مركز منوف

قرية تتا

محافظة المنوفية



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