إزالة فورية لحالة بناء مخالف وإيقاف الشروع فى مخالفة بناء بالمقابر بمنوف

المنوفية: فريق المحافظات

تمكنت سامية سبع نائب رئيس مركز ومدينه منوف لشئون القرى، من ضبط أعمال هدم مقبره والشروع فى بنائها بمساحه 10 متر بقريه دبركى بطملاى دون الحصول على ترخيص هدم وبناء للمقبرة وعلى الفور تم ايقاف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالف بحضور هانى الصعيدى رئيس الوحده المحليه بطملاى.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه بضروره التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف.

كما قامت سبع، بنتفيذ إزاله فوريه لمبنى مقام بدون ترخيص بمساحه 150 متر من الطوب البلوك بقريه بلمشط ببرهيم بحضور عبير السيد رئيس الوحدة المحلية ببرهيم ومسئول اللجنة المختصة.

وأكد عبد ربه على متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة منوف وإيقافها في المهد حفاظاً علي الصالح العام.