مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، أمام قرية 8، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن وجود جثة ومصابين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.