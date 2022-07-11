اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:02 م
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:14 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا جثة
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، أمام قرية 8، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن وجود جثة ومصابين.
 
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير. 
 
 
 
 



 


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