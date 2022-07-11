محافظ أسوان: مشروعات تطوير وتجميل الكورنيش تخلق بانوراما ترفيهية للمواطنين

أسوان - عبد الله صلاح

يواصل المواطنون فى محافظة أسوان، أجواء الاحتفال والفرحة بعيد الأضحى المبارك بين أهالى محافظة أسوان، وعلى الرغم من ارتفاع درجات حرارة الطقس إلا أن الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن الترفيهية شهدت إقبال من الأسر والشباب وخاصة خلال الفترة المسائية.

وفى هذا السياق تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انتظام العمل داخل الحدائق والمتنزهات والشوارع والميادين، ولاسيما منظومة النظافة العامة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بنوبتجيات صباحية وليلة، مع وجود انتشار أمنى مكثف لتأمينهم وتمركز لسيارات الإسعاف فى الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ، وهو الذى توازى خفض نسب التلوث نتيجة استجابة المواطنين ووعيهم بخطورة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى عدم وجود حالات غرق حتى الأن لتجنب السباحة فى النيل والترع والمصارف.

وأكد اللواء اشرف عطية بأن مشروعات التطوير والتجميل الجارية على مراحل لطريقى كورنيش النيل القديم والجديد " ممشى مصر " بطول 14 كم سيساهم فى خلق بانوراما جمالية والعديد من الأماكن الترفيهية والجلوس والكافيهات للاستمتاع بسحر النيل واللوحة الجمالية للبر الغربى.

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة الخدمات الجماهيرية وسبل الراحة والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بالتواجد الميدانى خلال فترة العيد، علاوة على مواصلة فتح غرف العمليات الفرعية وتواصلها مع غرفة عمليات المحافظة للتدخل السريع والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية ترد من المواطنين.