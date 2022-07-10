سكرتير عام محافظة أسوان تتفقد 8 حدائق ومتنزهات عامة خلال العيد.. صور

تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، حدائق الشجرة وفريال والورد والزهور والشيراتون والسلام ودرة النيل ومدكور أبو العز، وذلك من إجمالى 25 حديقة ومتنزه على مستوى مدينة أسوان.

يأتى ذلك تأكيداً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأخير بإعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لخلق متنفس للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأثناء جولتها بالحدائق العامة أكدت فاطمة إبراهيم على مسئولى الحدائق بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشجير والإنارة والبلدورات لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضحت، بأنه تم التوجيه أيضاً بتلافى كافة الملاحظات التى رصدها محافظ أسوان خلال جولته الأخيرة بالحدائق والمتنزهات، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية والألعاب الترفيهية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، والاهتمام بدورات المياه العمومية، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات أولاً بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.