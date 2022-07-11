لمرضى النقرس.. بدائل اللحوم فى عيد الأضحى أهمها البروتينات النباتية

كتبت إيناس البنا

قد يحرم مرضى النقرس من تناول بعض الأطعمة التى تتسبب فى زيادة حمض البوليك فى الدم، والذى يسبب التهابات بالجسم، من أبزر تلك الأطعمة هى اللحوم.

وفى عيد الأضحى، ومع كثرة تناول اللحوم، نقدم فيما يلى حسب تقرير موقع "healthline"، كيفية التحكم فى النقرس، بالإضافة إلى تناول الأدوية، يمكن أن تساعد التغييرات فى النظام الغذائي ونمط الحياة فى منع النوبات المؤلمة وفقا للتقرير.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟



يساعد النظام الغذائي الصديق لمرض النقرس في التحكم في مستويات حمض البوليك في الجسم مع تعزيز الصحة العامة، ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية زائدة من الأطعمة التالية يمكن أن يؤدي إلى النقرس:

المأكولات البحرية

اللحم الأحمر

المشروبات السكرية

يجب أن يتجنب نظام النقرس الغذائي أو يحد من هذه الأطعمة:



لحوم الأعضاء، مثل المخ، والخبز الحلو، والقلب، والكلى، والكبد

ديك رومى

لحم الخروف

لحم الغزال

الرنجة والأنشوجة والسردين

الماكريل والتونة والسلمون المرقط والحدوق وسمك القد

بلح البحر

الخميرة

البيرة والنبيذ والخمور

عصائر الفاكهة

مشروب غازي

ما هي الأطعمة التى يجب تضمينها؟



تشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها يوميًا ما يلي:

الفول والعدس.

البقوليات.

السوائل ، وخاصة الماء.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.

الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا

البطاطا الحلوة.

فواكه وخضراوات.

البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والبقوليات من المصادر الممتازة للبروتين.