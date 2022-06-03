لمرضى النقرس.. 4 نصائح للتغلب على الأعراض في المنزل

كتب - حسام الشقويرى

يقول بعض الأشخاص المصابين بالنقرس، المعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل النقرسي، إن النوبة تبدأ بحرق أو حكة أو وخز في المفصل ربما قبل ساعة أو ساعتين من بدء النوبة، وقد يشعر المفصل ببعض التصلب أو القرحة قليلاً، وبعد فترة وجيزة، بدأت علامات النقرس، وإذا تعرضت لهجمات متكررة ، فسوف تتعرف على إشارات جسدك بأن إحداها على وشك أن تبدأ، حسبما نشر موقع webmd

في بعض الأحيان، لا تظهر على الأشخاص المصابين بالنقرس علامات مبكرة على أن النوبة على وشك البدء. قد يستيقظون في منتصف الليل بمفصل مؤلم للغاية، وعندما يبدأ التوهج، يعاني معظم الأشخاص من احمرار وتورم وألم شديد ، عادةً في مفصل واحد . المكان الأكثر شيوعًا للإصابة بالنقرس هو قاعدة إصبع القدم الكبير ، ولكن يمكن أن يحدث في المفاصل الأخرى مثل الكوع والركبة والمعصم والكاحل ومشط القدم.

تسكين الآلام بدون دواء



استخدم البرد:



إذا لم يكن الألم شديدًا ، جرب الكمادات الباردة أو الكمادات على المفصل لتقليل الالتهاب وتسكين الألم. لف الثلج في منشفة رقيقة وضعه على المفصل لمدة تصل إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم. لا تضع الثلج على يديك أو قدميك إذا كنت تعاني من مشاكل عصبية ناتجة عن مرض السكري أو لأسباب أخرى.

ارح المفصل:



من الجيد أن تستريح حتى يخف الألم. ربما لن ترغب في تحريكه كثيرًا على أي حال. إذا استطعت ، ارفع المفصل على وسادة أو أي جسم ناعم آخر.

اشرب الماء :



عندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من الماء ، ترتفع مستويات حمض البوليك بشكل أكبر. ابق رطبًا للمساعدة في الحفاظ على هذه المستويات طبيعية.

انتبه لما تأكله وتشربه:



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد التي تسمى البيورينات ، مثل بعض المأكولات البحرية ، واللحوم العضوية مثل الكبد ، والأطعمة الدهنية ، يمكن أن ترفع حمض البوليك في الدم بشكل أكبر. وكذلك المشروبات المحلاة بالفركتوز والكحول - خاصة البيرة.