غرق شاب فى شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى شاب مصرعه غرق فى شاطئ سيدى بشر المميز البوابة الثانية شرق الإسكندرية، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتواصل الإنقاذ النهرى البحث عن الجثمان.

وكان قد تبلغ الانقاذ النهرى بالإسكندرية وجود حاله غرق لشاب يدعى محمد عبد المقصود الخولى 20 عام اثناء السباحة فى شاطئ سيدى بشر المميز ولم يظهر بعد ذلك بسبب ارتفاع الأمواج.

وتواصل قوات الانقاذ النهرى البحث عن الجثمان لانتشاله من البحر وابلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وكانت قد حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط خلال الأيام القادمة ورفع الراية الحمراء على شواطئ محافظة الإسكندرية.