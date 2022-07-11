عوامل خطر تجعلك عرضة للأزمة القلبية.. منها الإجهاد وزيادة الوزن

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من العوامل التي تشكل تهديدًا لسير القلب الطبيعي وهو أحد أهم أعضاء الجسم، من الضروري ملاحظة عوامل الخطر في ضوء الطبيعة الخفية لأمراض القلب، لا تحدث الأمراض المتعلقة بالقلب بشكل مفاجئ، إنها عواقب سنوات وسنوات من الممارسات غير الصحية وعوامل الخطر غير المراقبة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تحصد أمراض القلب ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية ، فإن ثلث الوفيات الناجمة عن أمراض القلب تحدث مبكرًا في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

عوامل خطر تجعلك عرضة للأزمة القلبية

الإجهاد

قال الخبراء في جامعة جون هوبكنز الأمريكية إن الإجهاد يمكن أن يسبب التهابًا للقلب، ويمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة ضغط الدم وهو أمر قاتل لصحة القلب.

العديد من المضاعفات الأخرى مثل قلة التمرين والأرق والسمنة التي تشكل خطورة على القلب تنبع من الإجهاد.

قلة النوم

قلة النوم هي السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية وأحدها مشاكل القلب، ترتبط قلة النوم أو الأرق بارتفاع ضغط الدم، يعاني الفرد من هذا في الغالب بسبب الإجهاد.

من أجل الحفاظ على ساعات نوم جيدة يجب اتباع أسلوب حياة صحي مثل تناول الطعام في وقت مبكر، وقراءة كتاب قبل الذهاب إلى الفراش، وبعد وقت النوم.

زيادة الوزن

زيادة الوزن تجعل الفرد عرضة للعديد من المضاعفات مثل مرض السكري وضغط الدم وهشاشة العظام وأمراض الكبد الدهنية وتوقف التنفس أثناء النوم وغيرها.

التدخين

يزيد التدخين من خطر تكون لويحات في الأوعية الدموية. ونتيجة لهذا الترسب، تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب. من المعروف أيضًا أن المواد الكيميائية المستخدمة في تدخين العناصر مثل السجائر تؤدي إلى زيادة كثافة الدم وتسبب الجلطات عندما تتشكل الجلطات ، يتم تقييد تدفق الدم إلى القلب.

عوامل الخطر الأخرى التي يجب الاهتمام بها

عوامل الخطر الأخرى هي:

-التاريخ العائلي: من المرجح أن يعاني الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب منها.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم: ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يزيد من خطر تكون اللويحات في الأوعية الدموية.

-النظام الغذائي السئ: يمكن لعادات الأكل غير الصحية أن تجعل القلب غير صحي.

-العمر: يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر

-الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من النساء

-داء السكري: الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة لمشاكل القلب.

ما هي الأعراض التي يجب توخي الحذر بشأنها؟

لأمراض القلب الأعراض التالية:

ضيق التنفس

ألم صدر

ضيق في الصدر

ألم في الذراعين والرقبة والفك وأعلى البطن

دوخة

عدم انتظام ضربات القلب