نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الحمل

فاطمة ياسر

خلال فترة الحمل، تتعرض الكثيرات لزيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، ووفقا للتقرير المنشور سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل ملحوظ في تجنب التعرض لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع "what to expect"، ومنها:

-أكثري من تناول الماء بكثرة خلال اليوم، لأنها تزيد من شعور بالشبع، وأيضا تساهم في تجنب الإصابة بالجفاف، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وتعمل على ترطيب الجسم.

-الاهتمام بتناول النظام الغذائي الصحي والمتوازن، والغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، وتحتاجها الحامل بشكل خاص، ولذا أكثري من تناول البقوليات والفواكه والخضراوات، وابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والسكريات.

-من أهم النصائح الغذائية للنساء خلال فترة الحمل هو تقسيم الوجبات لـ6 وجبات صغيرة، فهذا أفضل بكثير من تناول ثلاث وجبات كبيرة، فالإكثار من تناول الوجبات يحد من شعورك بالجوع، ويجعلك تتناول الأطعمة الصحية.

-علي الحامل تناول الفواكه الطازجة يوميا، لأنها غنية بالألياف، وأيضا تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من الفوائد.

-علي الحامل تناول حفنة يوميا من المكسرات، لأنها تعمل علي امداد الجسم بجميع ما يحتاجه الجسم من العناصر الغذائية اليومية.