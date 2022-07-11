عدوى فطرية في الأظافر .. 7 خطوات لمنع نمو الفطريات على القدم

كتبت إيناس البنا

التهابات الأظافر الفطرية هي التهابات شائعة في أظافر اليدين والقدمين يمكن أن تتسبب في تغير لون الظفر وسميكة وأكثر عرضة للتشقق والكسر ووفقا لموقع "healthline"، فن أظافر أصابع القدم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات فطرية من أظافر اليدين

كيف تمنع فطريات أظافر القدم

للحافظ على أصابع قدمك نظيفة وجافة، اتبع هذه الخطوات للتأكد من أن أظافرك آمنة من نمو الفطريات.

1. قص أظافر القدم بشكل صحيح

إذا كنت تستخدم مقص أظافر، تأكد من أنها مخصصة للاستخدام الشخصي وليست مشتركة مع الآخرين، ابقها نظيفة ومعقمة، وقصي أظافر القدم بشكل مستقيم بدون أشكال زاويّة، استخدمي مبرد أظافر لبرد أي حواف حادة برفق.

2. ارتدِ أحذية مناسبة

احصل على أحذية ذات صندوق أصابع عريض لا يسبب تشنج أصابع قدميك.

3. اختر حذاء يسمح بمرور الهواء

لا تسجن قدميك، فهم بحاجة إلى التنفس أيضًا، سيضمن دوران الهواء المناسب حول قدميك بشرة وأظافر قدميك أكثر جفافاً ونظافة. احصل على أحذية مصنوعة من خامة تسمح بمرور الهواء مثل الجلد أو القماش كلما أمكن ، استخدم الصنادل المفتوحة الأصابع للسماح لجلد القدم بالتنفس في الصيف.

4. بدل حذائك

إذا كان حذائك لا يزال مبتلًا من التمرين القاسي الذي قمت به بالأمس، فمن المحتمل أن تكون الرطوبة قد عززت بعض نمو الفطريات، ثم تضع قدميك مرة أخرى في نفس مجموعة الأحذية. أنت تدعو الفطريات لقدميك، بدلاً من ذلك ، استثمر في بضعة أزواج جيدة وقم بتدوير أزواج الأحذية عن طريق السماح لها بالتهوية بين مرات الارتداء. لا تضعها داخل خزانة الأحذية المغلقة ولكن اتركها تجف تمامًا.

5. استخدم البودرة المضادة للفطريات في حذائك:

قم برش بودرة مضادة للفطريات داخل جواربك وأحذيتك قبل ارتداء كل منها لمنع نمو جراثيم الفطريات، خاصة في فصل الصيف وموسم الأمطار أو إذا كنت تعيش في الطقس الحار يمكن أن تجعلك تتعرق أكثر.

6. لا ترتدي شبشب في الأماكن العامة

مثل غرف تبديل الملابس، وحمامات السباحة العامة ، والاستحمام ، وما إلى ذلك هذه المناطق العامة هي أرض خصبة للفطريات التي تبحث عن مضيف جديد، فقط في انتظار الوصول إلى أصابع قدميك.

7. تطهير أسطح الحمام بانتظام

تحتاج منطقة الدش إلى التنظيف باستخدام منظف يحتوي على مادة التبييض أو الكلور، اغسل وعقم أرضيات الأبواب ، خاصة تلك الموجودة خارج الحمام، وبالمثل ، يجب غسل حذائك وتنظيفه - خاصةً من الداخل رش حذائك برذاذ مضاد للبكتيريا، خاصة إذا كنت ترتديه بدون جوارب ، واغسل كل الجوارب في الماء الساخن بالمبيض لقتل أي فطريات. تميل إلى غسل وتجفيف قدميك بانتظام ، خاصةً بين أصابع القدم حيث يمكن أن تحبس الرطوبة.