ضبط وإعدام طن أغذية ووجبات وزيوت فاسدة بالمطاعم فى أسوان

واصلت اللجان التفتيشية المشتركة لليوم الثالث على التوالى، تنظيم حملاتها المكبرة على المطاعم ومعامل تجهيز الأطعمة والوجبات والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والأسواق، بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتشكيل هذه اللجنة، والتى أسفرت جهودها عن ضبط 1128.5 كجم من الأطعمة والوجبات الفاسدة منها 552.5 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وفاسدة لسوء التخزين ، والتغيير فى الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 170 كجم أغذية ووجبات جاهزة ومجمدة ومحفوظة ، بالإضافة إلى ضبط 10 لتر من الزيوت غير الصالحة داخل نطاق مركز ومدينة أسوان، هذا بجانب إعدام 329 كجم أغذية فاسدة و 67 لتر زيوت داخل نطاق مركز ومدينة إدفو.

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم تحرير 47 محضر لعدم وجود شهادة صحية، علاوة على تحرير 4 محاضر لسوء النظافة العامة ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مشدداً على تكثيف جهود هذه اللجنة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للقيام بنفس مهام اللجنة الرئيسية وتم تشكيلها من نفس مسئولى الجهات المختصة.