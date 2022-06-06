ضبط نص طن أسماك وجمبري منتهية الصلاحية وإعدام أغذية متنوعة فى المنصورة

كتب شريف الديب

قام مكتب الأغذية المركزى بالمنصورة، بالمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية السليمة، فى أماكن تداول الأغذية.

بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة، وبتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتعليمات من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية تبين أن منها 8 بدون ترخيص ومنشأة واحدة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم إبلاغ الجهات الرسمية بإغلاقها فورا كما تم ضبط أكثر من نص طن أسماك وجمبرى منتهى الصلاحية وبه تغير فى الخواص الطبيعية وسمك سلامون بالرأس ومنزوع الأحشاء ماركة مكسيم فود بعدد 7 كرتونة كل كرتونة 25 كيلو جرام بإجمالى وزن 175-كيلو شرائح سلامون مدخن بإجمالى وزن 65-كيلو فيلية قشر بياض 55-كيلو جمبرى مقشر جامبو 65 كيلو وسبيط وكاليمارى 75 كيلو فراخ كاملة منزوعة الأحشاء 85 كيلو مصنعات لحوم مختلفة 35 كيلو، وتم تحرير 6 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، 8 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية باجمالى عدد محاضر 14 محضرا، وقد تم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيق.، كما تم سحب 37 عينة للفحص بالمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها من عدمه، وتم إعدام حوالى 410 كيلو من الاطعمة لتغير خواصها الطبيعية وفسادها، 60 كيلو افوجادوا، 40 تفاح أخضر، 30 كيلو توت أبيض 60 كيلو رنجة، 70 كيلو لحمة مفروم مجهولة المصدر، 120كيلو أرز مطهى، 25 كيلو مكرونة مطهية.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.