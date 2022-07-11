اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:01 م
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ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 7 ملايين جنيه بالتجارة

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:30 ص
ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 7 ملايين جنيه بالتجارة ضبط تجار مخدرات_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة).
 
وقام التشكيل بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإتجار فى المواد المخدرة

أخبار الحوادث



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