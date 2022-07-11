صحة الشرقية: تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 15 ألف مريض خلال أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فى إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، قامت الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وعددهم 25 مستشفى، و486 مركز ووحدة، بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 15 ألف مواطن، خلال 3 أيام، أثناء وقفة وأول وثان أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم استقبال 13768 مريضا ومصابا بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم.

وأوضح أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والإشعات اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ذلك، وحجز المرضى بالأقسام الداخلية وفقاً للتشخيص الطبى لكل حالة، كما تم إجراء 95 عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وتقديم الخدمة لعدد 246 مريض بالعنايات المركزة بالمستشفيات، وإجراء الغسيل الكلوى لعدد 2663 مريض كلى، كما تم توقيع الكشف الطبى على 417 مريضا بالعيادات الخارجية فى التخصصات الطبية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية لعدد 270 طفل مبتسر بأقسام الحضانات.

وأكد "مسعود" على استمرار العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والمصابين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مقدماً الشكر للجهاز الإشرافى بالإدارة العامة للطب الوقائى والطب العلاجى، ومديرى الإدارات الفنية والصحية المستشفيات، وجميع الفرق الطبية والخدمات المعاونة والمشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.