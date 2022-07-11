سريلانكا: رئيس البرلمان يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية فى 20 يوليو

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات في سريلانكا، إن رئيس البرلمان يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية في 20 يوليو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت السلطات في سريلانكا، أن البرلمان يعاود جلساته اعتبارا من 15 يوليو.

وفى وقت سابق أكدت مصادر سياسية بارزة في سريلانكا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا سيقدم استقالته إلى رئيس البرلمان بعد غد الأربعاء ، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل مارس المقبل.

وأوضحت المصادر لصحيفة ديلي ميرور السريلانكية إنه على الرغم من إعلان رئيس مجلس النواب مساء أمس الأول أن الرئيس سيستقيل يوم الأربعاء ، كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتنحى عن منصبه بالفعل.