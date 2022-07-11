مصادر سريلانكية تؤكد استقالة الرئيس الأربعاء وانتخابات رئاسية قبل مارس

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أكدت مصادر سياسية بارزة في سريلانكا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا سيقدم استقالته إلى رئيس البرلمان بعد غد الأربعاء ، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل مارس المقبل.



وأوضحت المصادر لصحيفة ديلي ميرور السريلانكية إنه على الرغم من إعلان رئيس مجلس النواب مساء أمس الأول أن الرئيس سيستقيل يوم الأربعاء ، كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتنحى عن منصبه بالفعل.



ومع ذلك، وخلال مناقشة أجريت مع رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج في أعقاب الاحتجاج الذي شهدته البلاد يوم السبت الماضي، أكد راجاباكسا أنه سينهي رئاسته في 13 يوليو ، مما يسمح ليكرمسينج أو زعيم جديد بأداء اليمين، ولا يزال مكان الرئيس راجاباكسا مجهولاً .



وتابعت أنه بعد المناقشات التي جرت داخل الأحزاب السياسية حتى مساء أمس ، شغل ويكرمسينج أغلبية ما يقرب من 115 مقعدًا في البرلمان. كما طالبه عدد من النواب بالاستمرار وتولي الرئاسة وعدم ترك الأزمة الاقتصادية في منتصف الطريق خاصة وأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي كانت جارية.



كما أجرى زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا مناقشات منفصلة بعد أعمال الشغب يوم السبت ، بل وألمح إلى دائرته المقربة أنه إذا تم انتخابه كرئيس ، فإن مرشحه المحتمل لرئاسة الوزراء سيكون النائب دولاس، ومع ذلك ، وحتى مساء أمس، كان ساجيث لم يحصل بعد على دعم الأغلبية في البرلمان.



و أضافت المصادر أنه إذا استمر ويكرمسينج في منصبه، فسيؤدي اليمين كرئيس يوم الأربعاء بعد استقالة راجاباكسا وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية ، سيركز على إتمام الصفقة مع صندوق النقد الدولي واستعادة نوع من الحياة الاقتصادية الطبيعية.



لكن إذا استقال ويكرمسينج ، فسيؤدي رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا اليمين مؤقتًا كرئيس يوم الأربعاء لمدة 30 يومًا يختار خلالها البرلمان رئيسًا جديدًا - أي مرشح يحظى بدعم الأغلبية.



وقالت مصادر سياسية إن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم سيستمرون في حقائبهم حيث لم يقبل رئيس الجمهورية أي استقالات.



وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس الأول مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعدفرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا في بيان مصور إن راجاباكسا أبلغه بأنه سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء.



وأضاف آبيواردينا "اتخذ الرئيس قرار التنحي في 13 يوليو لضمان تسليم سلمي للسلطة، لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام".



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.