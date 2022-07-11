اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:29 ص
أكرم القصاص
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زحام وفرحة بالشوارع.. إقبال كثيف من المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:34 ص
زحام وفرحة بالشوارع.. إقبال كثيف من المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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تشهد شوارع المحروسة حالة من الفرح والسرور، وذلك تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد رصدت عدسات موقع وتليفزيون "اليوم السابع" أجواء من السعادة والفرحة علي وشوش المصريين مع حالة من الزحام داخل الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بالدقهلية والتي فتحت أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وتشهد الحدائق والمنتزهات العامة إقبالا كثيفا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

وتسود حالة من السرور والسعادة لدى الأسر المصرية خلال أيام عيد الأضحي حيث توجهت الأسر للاستمتاع بالهواء الطلق.

وشهدت مدن محافظة الدقهلية حالة من الزحام الشديد وإقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات داخل مدن المحافظة للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحي المبارك وتبادل التهنئة والتبريكات بين الجميع خلال الأيام المباركة.

 


احتفالات المصريين

خروج المواطنين للتنزه

الحدائق العامة

عيد الأضحي المبارك



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