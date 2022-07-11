رئيس مدينة أشمون يفاجئ عددا من الوحدات المحلية بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه حسام حسن نائب رئيس المدينة جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الوحدات المحلية لمتابعة الأعمال فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وطبقاً لتعليماته بالتواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تفقد رئيس المدينة الوحدة المحلية بجريس والوحدة المحلية برملة الإنجب، بمتابعة سير الأعمال والتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وانتظام العمل بها بشكل جيد، والتأكد من خطوط سير المركبات والمعدات الخاصة بكل وحدة محلية، ووجه ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

من جانبه أكد النمر أنه تم التنبيه على نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بصفة دورية بالشارع من خلال شن الحملات الصباحية والمسائية والتصدى لكافة المخالفات وإزالة كافة الإشغالات بالطرق والشوارع والمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية، مؤكداً أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية تتواجد على مدار ال 24 لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة أشمون.