حملة لرفع وإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بشوارع أشمون بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة حسام حسن وهيثم صادق نائبي رئيس المدينة، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، وشريف بيوضة رئيس قسم الإعلانات بالمجلس بشن حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون والمتواجدة على واجهات المبانى والمصالح الحكومية، وأعمدة الإنارة والتي تظهر الشارع بشكل غير حضاري.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة كافة الإعلانات الغير مرخصة والمخالفة بالشوارع والميادين، وبهدف الحد من إنتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار الزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأكد النمر علي استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة بأشمون والوحدات المحلية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقانون، ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني وتحقيقاً للصالح العام، وحفاظاً علي المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة والقري.