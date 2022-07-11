رئيسة تايوان تزور مكتب الاتصال الياباني بتايبيه للتعازى في وفاة شينزو آبي

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قامت رئيسة تايوان تساي إنج ون بزيارة مكتب الاتصال الياباني في تايبيه لتقديم تعازيها في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تساي زارت مكتب رابطة التبادل الياباني-التايواني اليوم الإثنين وكانت تضع شارة ترمز إلى الصداقة بين اليابان وتايوان على بدلتها الداكنة التي كانت ترتديها.

وأضافت الشبكة اليابانية أن تساي انحنت بعمق بعد وضع الزهور أمام صورة شينزو آبي، مشيرة إلى أنها كتبت رسالة وصفته فيها بأنه صديق تايوان الحميم الأبدي وأعربت خلالها عن شكرها لإسهاماته في الصداقة بين اليابان وتايوان وكذلك في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلام في جميع أنحاء العالم.



وأشارت الشبكة إلى أن تساي قرأت بيانا ذكرت فيه أنها تحدثت مع شينزو آبي عبر الإنترنت في مارس الماضي، وقال كلاهما إنهما يريدان الاجتماع مرة أخرى في تايوان قريبا.



وقد زار كبار المسئولين التايوانيين الآخرين بمن فيهم رئيس الوزراء سو تسنج تشانج مكتب الاتصال لتقديم تعازيهم، وذلك في الوقت الذي أمرت فيه تساي جميع المكاتب الحكومية والمدارس العامة برفع العلم التايواني في نصف الصاري اليوم الإثنين تكريما لشينزو آبي.



تجدر الإشارة إلى أن آبي كان قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في مدينة "نارا" غربي اليابان مؤخرا .. واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على الفور.