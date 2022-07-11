رئاسة وزراء سريلانكا: استقالة أعضاء الحكومة بعد التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة جديدة

كتب ــ أحمد عرفة

أعلنت رئاسة الوزراء السريلانكية، أن أعضاء الحكومة في سريلانكا سيستقيلون بعد التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة تشمل كل الأحزاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها حذر محافظ البنك المركزي في سريلانكا من تضرر المباحثات مع صندوق النقد الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة كولوبيتيا في سريلانكا إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالحرق المتعمد لمنزل رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينج في العاصمة كولومبو الليلة الماضية.

وأشارت شرطة كولوبيتيا وفقا لصحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، الأحد إلى أنها تجري مزيدا من التحقيقات للقبض على المشتبه بهم الآخرين المتورطين في إضرام النار في مسكن رئيس الوزراء أثناء الاضطرابات التي حدثت بالأمس.