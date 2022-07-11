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محافظ البنك المركزى فى سريلانكا يحذر من تضرر المباحثات مع صندوق النقد

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:45 ص
محافظ البنك المركزى فى سريلانكا يحذر من تضرر المباحثات مع صندوق النقد سريلانكا
كتب ـ أحمد عرفة

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حذر محافظ البنك المركزي في سريلانكا من تضرر المباحثات مع صندوق النقد الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة كولوبيتيا في سريلانكا إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالحرق المتعمد لمنزل رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينج في العاصمة كولومبو الليلة الماضية.

وأشارت شرطة كولوبيتيا وفقا لصحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، الأحد إلى أنها تجري مزيدا من التحقيقات للقبض على المشتبه بهم الآخرين المتورطين في إضرام النار في مسكن رئيس الوزراء أثناء الاضطرابات التي حدثت بالأمس.

 

 

 

 


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