دلع نفسك بالشوكولاتة فى العيد واعرف أبرز الفوائد الصحية لها

كتبت إيناس البنا

الشوكولاتة هي منتج غذائي شهير يستمتع به الملايين يوميًا، بفضل مذاقها الفريد والغني والحلو، ويمكنك أن تكافئ نفسك فى عيد الأضحى وتتناول الشيكولاته التى تحبها، لذا نتعرف فى هذا التقرير على فوائد الشيكولاته لصحتك، وفقًا لموقع "thehealthsite".

فوائد صحية للشوكولاتة

الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية، كلما زاد محتوى الكاكاو، كما هو الحال في الشوكولاتة الداكنة، زادت الفوائد، قد تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على نسبة أقل من الدهون والسكر، ولكن من المهم التحقق من الملصق.

بعض الفوائد الصحية للشوكولاتة

يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم

الشوكولاتة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وفقًا للدراسات، فإن ألواح الشوكولاتة التي تحتوي على الستيرولات النباتية (PS) وفلافانول الكاكاو (CF) لها أي تأثير على مستويات الكوليسترول.

يساعد في منع التدهور المعرفي

الشوكولاتة مفيدة أيضًا لصحة دماغك، فعلى مر السنين ، ذكر العلماء أن شرب كوبين من الشوكولاتة الساخنة يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل تدهور الذاكرة لدى كبار السن.

يعمل بشكل رائع في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

في دراسة نشرت فيBMJ ، ذكر الخبراء أن تناول الشوكولاته يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.

تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من الشوكولاته كانوا أقل عرضة بنسبة 22 % للإصابة بسكتة دماغية من أولئك الذين لم يتناولوها.

7 آثار جانبية للإفراط فى تناول الشوكولاتة

هناك العديد من الآثار الجانبية للشوكولاته، بعضها يمكن التحكم فيه والبعض الآخر يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا، نلقي نظرة على الآثار الجانبية للشوكولاته: