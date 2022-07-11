خيط الجريمة.. الكاميرات تكشف عاطلين قتلا صديقهما لسرقته فى الشيخ زايد

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة. هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لكشف عاطلين متهمين بقتل صديقهما فى منطقة الشيخ، حيث تبين أن المجنى عليه كان تربطه صداقه بهما وتعرف علي أحدهما فى السجن، وتطورت إلى علاقة محرمه وبعد علم الاخير باتجار المجنى عليه فى المخدرات قرر الاستعانة بصديقه وخططا لقتله ثم سرقته وفروا هاربين.

تلقى ضباط قسم الشيخ زايد بلاغًا بالعثور على جثة عاطل، 37 سنة، مسجاة بحمام شقته، وبها جروح قطعية متفرقة بالرأس وتآكل بإصبع خنصر اليد اليسرى وجروح وخزية بالبطن والظهر، وعدم وجود متعلقاته الشخصية "هواتفه المحمولة وحافظة نقوده"، ووجّه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة التوصل إلى الجناة، وتم تشكيل فريق بحث، وبفحص الكاميرات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، 22 سنة، وسائقًا، 31 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقال المتهم الأول، أمام مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه تعرف على المجني عليه خلال قضائهما عقوبة الحبس في قضية بسجن الجيزة المركزي، وعقب الإفراج عنهما ارتبطا بعلاقة صداقة، تطورت إلى علاقة محرمة، واعتاد التردد عليه بالشقة محل الواقعة، وتلاحظ له أثناء ذلك قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته مبالغ مالية كبيرة، فعقد العزم على قتله بدافع سرقته.

وأضاف المتهم الأول أنه طعنه بـ"سكين"، واستدعى المتهم الثاني لمساعدته في نقل الجثة والتخلص منها، وعقب حضوره لم يتمكنا من نقل الجثة، فقررا تنظيف المكان من الدماء، في محاولة منهما لإخفاء معالم الجريمة ونفْى الشبهة الجنائية، فقاما بنقل المجنى عليه من غرفة النوم إلى الحمام الخاص بها، وقاما بتنظيف المكان، وجمْع جميع الملابس والمفروشات الملوثة بآثار الدماء، ووضعوها داخل كيس بلاستيك، واستوليا على حقيبة، بها 700 ألف جنيه وحافظة نقوده وهواتفه المحمولة، وفرا هاربَيْن، وتخلصا من حافظة نقوده والهواتف المحمولة بإلقائها بأحد مقالب القمامة بخط سير هروبهما.

كما أرشد المتهمان عن الملابس والمفروشات الملوثة بآثار الدماء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "عصا حديدية وسكين" بطريق وصلة دهشور في أكتوبر، وقرر المتهم الأول شراء مشغولات ذهبية بـ13 ألف جنيه، واحتفاظه بجزء من المبلغ المالى المستولَى عليه لدى 4 من أصدقائه، "سائق وجزار وعاطلين"، وتم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسابقة علمهم بكون تلك المبالغ من متحصَّلات جريمة، وتم بإرشاد جميع المتهمين ضبط 671 ألف جنيه، وكذا المشغولات الذهبية.