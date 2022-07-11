خروج جميع المصابين بحالات تسمم بعد تماثلهم للشفاء فى نجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت مستشفي نجع حمادي بقنا عن خروج جميع المصابين بحالات تسمم بعد تناول وجبات غذائية، وتلقي العلاج اللازم داخل المستشفي.

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن 56 مواطنا أصيبوا باشتباه حالات تسمم، وتم نقلهم إلي مستشفى نجع حمادي، وحالتهم تتماثل للشفاء مع خروج عدد كبير منهم.

وتفقد تاوضروس، الحالات بالمستشفى واطمئن علي صحتهم، كما غادر أكثر من 30 حالة المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

كان قد تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 30 شخصا بينهم أطفال، بحالة تسمم وإعياء بعد تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة ياسمين رمضان محمود 27عام من نجع ابوعيسي اولاد نجم بهجورة، جلال محمد احمد، 10 سنوات، من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، محمد عسران احمد ، 10سنوات من الرحمانية قبلي، جني احمد حسن، 6سنوات، بخيتة عبدالراضي عبداللة، 40سنة من الرحمانية قبلي، ريماس عرابي احمد، سنوات، اسراء عبداللاه علي 16سنة من الخضيرات، ياسين عبدالله ابو الوفاء 6سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، نادية احمد لبيب 15 سنة من ابو العياط اولاد نجم بهجورة أحمد ابوالحسن ياسين15 سنة، من ابوالعياط اولاد نجم بهخورة، نور عبدالقوي عبد المرضي، 10سنوات من الرحمانية قبلي، مكه بسام عارف 4 سنوات، من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، زمزم بسام عارف عام ونصف من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، جورجت رفعت 4 سنوات من قرية زليتم، خالد رفعت جاد 9سنوات من قرية زليتم، أحمد شحاتة احمد عيسي 40 عاما من الشرقي بهجورة، منه احمد شحاتة احمد، سنوات من الشرقي بهجورة، شحاتة احمد شحاتة4سنوات من الشرقي بهجورة، محمد احمد شحاتة، سنتان من الشرقي بهجورة، حازم احمد شحاتة 20 عاما من الشرقي بهجورة، محاسن محمد علي، 36 عاما، من الشرقي بهجورة، سمية سعد محمد 12 عاما من قرية القصر، حبيبة سعد محمد، عامان من قرية القصر، خالد سعد محمد،عام ونصف من قرية.