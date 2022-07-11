توقعات بانخفاض الطلب العالمى على النفط لـ98.4 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى نحو 99.3 مليون برميل يوم، أى بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية مايو 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " إلى انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 2.2 % ليصل إلى نحو 45.7 مليون برميل يوم، بينما ارتفع طلـب بـاقي دول العالم بنسبة 0.06 % ليصل إلى نحو 53.6 مليون برميل يوم.

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من عام 2022 ليصل إلى نحو 98.4 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى نحو 45.4 مليون برميل يوميا، كما يتوقع انخفاض طلب باقى دول العالم إلى نحو 53.1 مليون برميل يوميا.