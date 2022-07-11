اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقعات بانخفاض الطلب العالمى على النفط لـ98.4 مليون برميل يوميا

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:00 ص
توقعات بانخفاض الطلب العالمى على النفط لـ98.4 مليون برميل يوميا براميل نفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى نحو 99.3 مليون برميل يوم، أى بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية مايو 2022.

 

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك " إلى انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 2.2 % ليصل إلى نحو 45.7 مليون برميل يوم، بينما ارتفع طلـب بـاقي دول العالم بنسبة 0.06 % ليصل إلى نحو 53.6 مليون برميل يوم.

 

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى أنه يتوقع انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من عام 2022 ليصل إلى نحو 98.4 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى نحو 45.4 مليون برميل يوميا، كما يتوقع انخفاض طلب باقى دول العالم إلى نحو 53.1 مليون برميل يوميا.


نفط

الطلب على النفط

إنتاج النفط



الموضوعات المتعلقة

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية..4.1% لخام برنت

الأحد، 10 يوليه 2022 02:00 م

طارق الملا: نجحنا خلال عام ونصف بزيادة محطات تموين الغاز من 206 محطات لـ800 محطة

الأحد، 10 يوليه 2022 10:07 ص

توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة أوبك إلى 101.37دولار للبرميل خلال 2022

السبت، 09 يوليه 2022 09:00 م

أسعار النفط تسجل 107.02 دولار لبرنت و104.79 دولار للخام الأمريكى

السبت، 09 يوليه 2022 02:00 م

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 102.47 دولار و104.49 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة