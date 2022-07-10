خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية..4.1% لخام برنت

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية في الأسبوع المنتهي الجمعة، حيث تراجع سجل كلا خام القياسي العالمى برنت 4.1% كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 3.6%.

سجلت أسعار النفط 107.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.79 دولار للبرميل.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسي، وأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لا ينبغي أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.

وقال بوتين - في اجتماع حكومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الجمعة "إن الاتحاد الأوروبي قد قدّم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط".. مضيفا أن على الشركات المحلية يجب أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا .

ووصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكو، خطط الغرب لفرض سقف على أسعار النفط المصدر من روسيا بأنها عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، الخميس، "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة في المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهي حرب لتدمير روسيا، لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية وهذا يسبب ضررا كبيرا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك صرح في وقت سابق، بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

ويشار إلى أن قادة دول G7 اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.