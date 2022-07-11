اليوم السابع
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تعرف على تاريخ المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:00 ص
تعرف على تاريخ المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات من أفضل الأنشطة الاجتماعية الكنسية، حيث أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

 

ويرى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، فمن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا

 

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة. ومع ذلك، فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التى تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتب الباباوى للمشروعات

اسقفيه الخدمات العامه



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