تحرير 35 محضرا تموينيا للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للمرور الميدانى على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده فى إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

فى هذا السياق أسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها مديرية التموين بالبحيرة عن تحرير 35 محضر جنح بإجمالى 125 طن قمح لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد وايضا الذين قاموا بتوريد كميات أقل من الكمية المقدرة لهم، كما تم التنبيه على باقى المزارعين بسرعة التوريد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

أشرف على الحملات الرقابية لضبط حركة توريد الأقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر الخاصة بالقمح المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة التموينية.