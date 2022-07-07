اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 235 ألفا و229 طنا و69 كيلو قمح لـ 23 موقعا

الخميس، 07 يوليه 2022 09:37 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 235 ألفا و229 طنا و69 كيلو قمح لـ 23 موقعا توريد القمح - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

 

أوضح محافظ كفر الشيخ أن توريد 235 ألفا و229 طنا و69 كيلو قمح، حتى اليوم الخميس، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

 

 
 

 


كفر الشيخ

قمح

محافظة كفر الشيخ

مزارعين

صوامع

وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة

التموين تكشف عن مخزون السلع الأساسية واستعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.. الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 7 أشهر لأول مرة.. ومخزون المكرونة لمدة 8.4 شهر.. واللحوم المجمدة تكفى 6.5 شهر والدواجن 7.4 شهر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:19 م

استلام الكمية المستهدفة من محصول القمح بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:35 ص

شون وصوامع المحافظات تواصل استقبال أطنان القمح من المزارعين.. استلام 229 ألفا و933 طن قمح ببنى سويف.. توريد 541 ألف طن بالوادى الجديد.. وأسوان تتسلم 153 ألف طن.. و25 ألف طن قمح بالأقصر حتى الآن.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:00 ص

محافظ بني سويف يُشيد بالوصول لنسبة 100% من توريد القمح المحلي لهذا العام

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة