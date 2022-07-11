اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" مراكز شباب شمال سيناء تواصل احتفالاتها

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:36 ص
تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" مراكز شباب شمال سيناء تواصل احتفالاتها جانب من الاحتفالات
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتفالات بعيد الأضحى فى مراكز الشباب والرياضة بكافة أنحاء محافظة شمال سيناء.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء تواصلت الاحتفالات بالعيد  فى إطار الفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار  " العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وعمل يوم ترفيهي للطلائع والشباب، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى العديد من المناسبات.

وأشار إلى أنه استقبلت مراكز شباب إدارة شباب رمانة المواطنين، وشهد مركز شباب منشية أبو صقر ومركز شباب رمانة إقبالاً من المواطنين، واستقبل مركز شباب الكرامة الأسر وتم توفير ألعاب للأطفال الذين احتفلوا ببهجة العيد وشهد مركز شباب بالوظة تم توفير مقرات ترفيهية وألعاب للصغار.

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش، انه تتواصل الاحتفالات فى وسط مدينة العريش بساحة المركز الرياضية تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب".

أضاف أنه نفذ مركز شباب مدينة العريش انشطة ترفيهية احتفالاً بالعيد الاضحى ويتم استقبال للأطفال وتوزيع الحلوى ولعب الأطفال وكذلك  ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية.

 

احتفال بمراكز الشباب
احتفال بمراكز الشباب

 

احتفال مركز شباب العريش بالعيد
احتفال مركز شباب العريش بالعيد

 

 

استقبال الاطفال بمركز شباب العريش
استقبال الاطفال بمركز شباب العريش

 

 

اطفال سعداء بالعيد
اطفال سعداء بالعيد

 

 

الاحتفالات
الاحتفالات

 

 

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا

 

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

 

صغار يحتفلون بالعيد
صغار يحتفلون بالعيد

 

 

فرحة العيد فى العريش
فرحة العيد فى العريش

 

 

فرحة العيد
فرحة العيد

 

 

من احتفالات الاطفال
من احتفالات الاطفال

 

 

من الاحتفالات
من الاحتفالات

 


 


شمال سيناء

عيد الاضحى

احتفالات العيد

الشباب والرياضة

مراكز الشباب



الموضوعات المتعلقة

العيد فرحة فى كل مكان على أرض الفيروز.. بهجة وألعاب على الشاطئ والحدائق العامة.. توفير الخدمات بالأسعار العادية لكل المأكولات والمشروبات.. مراكز الشباب تشارك أهل سيناء أفراحهم.. وإحياء تقاليد العيد بالدواوين

الأحد، 10 يوليه 2022 09:30 م

جيل بيسلم جيل.. تقاليد عيد الأضحى عند بدو سيناء.. تزيين الجمال قبل الذبح.. وتوزيع لحوم الأضاحى على ذوى الأرحام والجيران.. والهجانة يحيون حفل العيد.. والسيدات ينشدن الأغانى.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 01:00 م

طبيعة ساحرة.. شاهد جلسات الاستمتاع بشاطئ العريش.. فيديو وصور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة