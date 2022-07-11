تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" مراكز شباب شمال سيناء تواصل احتفالاتها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاحتفالات بعيد الأضحى فى مراكز الشباب والرياضة بكافة أنحاء محافظة شمال سيناء.



قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء تواصلت الاحتفالات بالعيد فى إطار الفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وعمل يوم ترفيهي للطلائع والشباب، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى العديد من المناسبات.



وأشار إلى أنه استقبلت مراكز شباب إدارة شباب رمانة المواطنين، وشهد مركز شباب منشية أبو صقر ومركز شباب رمانة إقبالاً من المواطنين، واستقبل مركز شباب الكرامة الأسر وتم توفير ألعاب للأطفال الذين احتفلوا ببهجة العيد وشهد مركز شباب بالوظة تم توفير مقرات ترفيهية وألعاب للصغار.



وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش، انه تتواصل الاحتفالات فى وسط مدينة العريش بساحة المركز الرياضية تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب".



أضاف أنه نفذ مركز شباب مدينة العريش انشطة ترفيهية احتفالاً بالعيد الاضحى ويتم استقبال للأطفال وتوزيع الحلوى ولعب الأطفال وكذلك ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية.







احتفال بمراكز الشباب



احتفال مركز شباب العريش بالعيد



استقبال الاطفال بمركز شباب العريش



اطفال سعداء بالعيد



الاحتفالات



توزيع الهدايا



جانب من الاحتفالات



صغار يحتفلون بالعيد



فرحة العيد فى العريش



فرحة العيد



من احتفالات الاطفال



من الاحتفالات



