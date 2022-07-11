بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و691 ألفًا

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و691 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.



وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الأحد نحو 23 ألفا و300 لاجئ وافدين من أوكرانيا، فيما غادر نحو 76ر2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي، من بينهم 27 ألفا و300 شخص أمس.



يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.