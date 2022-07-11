اليوم السابع
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بلومبرج: الاتحاد الأوروبى يقترح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بالأسابيع المقبلة

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:00 م
بلومبرج: الاتحاد الأوروبى يقترح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بالأسابيع المقبلة الحرب فى أوكرانيا
وكالات

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نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبى يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا فى الأسابيع المقبلة.

وقال الوكالة: "يخطط الاتحاد الأوروبى لاقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا فى الأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى أن بعض الدول تريد من الكتلة فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسى، لكن معظم الدول لا تدعم مثل هذه الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام فى وقت سابق أن إجراءات الاتحاد الأوروبى الجديدة ضد موسكو قد تشمل قيودا على استيراد الذهب من روسيا.

 

 


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