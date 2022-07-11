اليوم السابع
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انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:12 م
انخفاض اليورو ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 20 عاما اليورو - أرشيفية
وكالات

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انخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

انخفضت أسعار صرف اليورو والدولار إلى أقل من 60 و59 روبلا، على التوالى، فى بورصة موسكو يوم الإثنين للمرة الأولى منذ 5 يوليو، وفقًا لبيانات التداول.

واعتبارًا من الساعة 5:06 مساءً بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.8% عند 59.98 روبل، بينما انخفض الدولار بنسبة 3.29% إلى 58.92 روبل اعتبارًا من 5:24 مساءً، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واعتبارًا من الساعة 5:50 مساءً، انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 3.88% إلى 59.93 روبل، بينما قلص الدولار خسائره إلى 2.5% عند 59.39 روبل.

 

 


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